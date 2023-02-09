***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPay fiyat hesaplaması ve Alım satım ile ilgili Duyuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111881BIST