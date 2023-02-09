***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 10:30
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay fiyat hesaplaması ve Alım satım ile ilgili Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111881
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1012
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.140,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.140,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8317
|% 0,02
|
|Euro
|20,2722
|20,2796
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,7880
|22,9023
|% 0,59
|
|Frank
|20,3893
|20,5121
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|6,68
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|4,34
|
|Cumhuriyet
|7.687
|7.804
|15,00
|
|Tam
|7.727
|7.773
|7,00
|
|Yarım
|3.775
|3.804
|4,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,17
|