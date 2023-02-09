***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 10:31
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay fiyat hesaplaması ve Alım satım ile ilgili Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111887
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1023
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.139,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8293
|18,8332
|% 0,03
|
|Euro
|20,2682
|20,2759
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,7961
|22,9104
|% 0,62
|
|Frank
|20,3975
|20,5204
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,09
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,89
|
|Cumhuriyet
|7.687
|7.804
|15,00
|
|Tam
|7.732
|7.778
|12,00
|
|Yarım
|3.777
|3.806
|6,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|0,13
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,15
|