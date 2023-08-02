***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2023 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/10/2022 2023 tarih ve E-12233903-305.99-27044 sayılı yazısı doğrultusunda izin verilen HSBC Fonlu Mevduat Promosyon Ürünü'nü hakkındaki duyuru metninin 12. maddesine istinaden fon listesinde meydana gelen değişiklikler ekteki duyuru metninde belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179694
BIST
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17:427.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 90,85
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:4226,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:4229,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1099
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:421.678,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.678,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,47
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KONTR
|228,90
|3.606.265.588
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.516.355
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|91.741.034
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.156.700
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.786.561
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.282.127.733
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,38
|129.640.889
|% -7,74
|
|THYAO
|236,80
|8.391.485.167
|% 2,51
|
|YKBNK
|14,45
|7.067.856.430
|% 0,84
|
|EREGL
|41,04
|6.478.662.550
|% 0,69
|
|ASTOR
|119,30
|6.156.568.274
|% 5,48
|
|SASA
|63,80
|5.778.170.495
|% -0,93
|
|YKBNK
|14,45
|7.067.856.430
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,65
|2.677.155.307
|% 0,93
|
|ISCTR
|15,70
|4.451.302.826
|% 2,61
|
|SKBNK
|3,16
|894.062.745
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,28
|330.773.185
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9600
|26,9813
|% 0,17
|
|Euro
|29,4833
|29,4888
|% -0,40
|
|Sterlin
|34,1236
|34,2947
|% -0,56
|
|Frank
|30,5756
|30,7598
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1662
|7,2022
|% 0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-8,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.074
|-57,00
|
|Yarım
|5.493
|5.562
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.781
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,60
|-0,45
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,86
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, HEKTS, KOZAA
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ASTOR, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 109, 51 artarak (% 1.71 ) 6, 504
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSER, VBTYZ, ULKER, MIPAZ, FZLGY, AKYHO, KONTR, MRSHL, SEYKM, SMRTG
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, PCILT, GSDHO, EDIP