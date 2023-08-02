***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11/10/2022 2023 tarih ve E-12233903-305.99-27044 sayılı yazısı doğrultusunda izin verilen HSBC Fonlu Mevduat Promosyon Ürünü'nü hakkındaki duyuru metninin 12. maddesine istinaden fon listesinde meydana gelen değişiklikler ekteki duyuru metninde belirtilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179706BIST