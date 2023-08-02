***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2023 15:48
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/10/2022 2023 tarih ve E-12233903-305.99-27044 sayılı yazısı doğrultusunda izin verilen HSBC Fonlu Mevduat Promosyon Ürünü'nü hakkındaki duyuru metninin 12. maddesine istinaden fon listesinde meydana gelen değişiklikler ekteki duyuru metninde belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179704
BIST
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17:447.250
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 81,31
|Açılış
|: 7.180
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|Önceki Kapanış
|: 7.169
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7.175
En Yüksek
7.336
17:4426,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0400
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
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27,4330
En Düşük
26,8887
17:4429,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0987
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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En Düşük
29,4561
17:441.679,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.679,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
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1.718,88
En Düşük
1.677,47
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KONTR
|228,90
|3.612.288.176
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.559.341
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|91.741.034
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.156.700
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.905.033
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.286.971.813
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,44
|130.598.232
|% -7,60
|
|THYAO
|236,50
|8.440.670.182
|% 2,38
|
|YKBNK
|14,38
|7.162.551.045
|% 0,35
|
|ASTOR
|119,50
|6.516.115.387
|% 5,66
|
|EREGL
|40,98
|6.512.470.373
|% 0,54
|
|SASA
|63,70
|5.814.130.837
|% -1,09
|
|YKBNK
|14,38
|7.162.551.045
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,63
|2.697.557.596
|% 0,70
|
|ISCTR
|15,65
|4.468.848.380
|% 2,29
|
|SKBNK
|3,16
|896.602.092
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,29
|335.800.395
|% 0,78
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9651
|26,9757
|% 0,15
|
|Euro
|29,4871
|29,5095
|% -0,33
|
|Sterlin
|34,1160
|34,2871
|% -0,59
|
|Frank
|30,5718
|30,7560
|% -0,29
|
|Riyal
|7,1661
|7,2021
|% 0,10
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-9,28
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.984
|11.083
|-48,00
|
|Yarım
|5.496
|5.567
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,61
|-0,45
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,97
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