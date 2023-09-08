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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.09.2023 11:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 27,72 106.116.346 % 10,00  
ISBTR 123.792,00 2.475.840 % 10,00  
HUBVC 9,25 36.456.572 % 9,99  
PENGD 10,26 22.492.762 % 9,97  
PRKME 29,56 269.950.062 % 9,97  
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12:33 Alış Satış %  
Dolar 26,8444 26,8519 % 0,19  
Euro 28,7460 28,7571 % 0,15  
Sterlin 33,4130 33,5806 % 0,23  
Frank 30,0028 30,1835 % 0,30  
Riyal 7,1363 7,1721 % 0,14  
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12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 5,51  
Altın Gr. 1.662 1.662 7,15  
Cumhuriyet 11.261 11.431 23,00  
Tam 11.043 11.132 23,00  
Yarım 5.538 5.587 11,00  
Çeyrek 2.761 2.794 6,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 0,08  
Gümüş Gr. 19,87 19,90 0,09  
B. Petrol 89,86 89,86 -0,06  
Seans Raporu 12:33
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