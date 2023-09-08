***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 11:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonlu Mevduat Promosyon Kampanyası Hakkında Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193016
BIST
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12:358.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,09
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3526,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3528,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0376
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:351.661,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.661,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KLRHO
|27,72
|106.116.346
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.456.572
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.492.762
|% 9,97
|
|PRKME
|29,56
|269.950.062
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|110.085.022
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|235.243.251
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|20.116.190
|% -9,98
|
|MIATK
|388,00
|267.368.907
|% -7,79
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,20
|3.891.862.727
|% 1,06
|
|KCHOL
|146,70
|2.101.742.564
|% 1,87
|
|ISCTR
|24,50
|1.970.401.631
|% -0,24
|
|SISE
|54,60
|1.923.183.976
|% 0,28
|
|YKBNK
|17,35
|1.893.258.317
|% 0,64
|
|ZOREN
|5,06
|1.363.093.581
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,41
|999.829.414
|% 7,77
|
|EKGYO
|9,60
|1.238.189.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,35
|1.893.258.317
|% 0,64
|
|ISCTR
|24,50
|1.970.401.631
|% -0,24
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8444
|26,8519
|% 0,19
|
|Euro
|28,7460
|28,7571
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4130
|33,5806
|% 0,23
|
|Frank
|30,0028
|30,1835
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1363
|7,1721
|% 0,14
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,15
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.043
|11.132
|23,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,09
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|-0,06
|