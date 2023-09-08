***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 11:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonlu Mevduat Promosyon Kampanyası Hakkında Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193017
BIST
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12:358.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,09
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3526,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3528,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0376
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:351.661,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.661,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TMSN
|111,10
|434.368.848
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|109.341.329
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.524.504
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.767.340
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|111.072.400
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,55
|20.320.896
|% -9,98
|
|ENERY
|185,90
|237.828.562
|% -9,98
|
|MIATK
|392,00
|270.275.668
|% -6,84
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,00
|3.913.231.198
|% 0,98
|
|KCHOL
|146,60
|2.116.381.782
|% 1,81
|
|SISE
|54,45
|2.015.702.964
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,54
|2.005.075.923
|% -0,08
|
|ASELS
|42,50
|2.002.545.203
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,04
|1.401.011.087
|% 3,70
|
|SKBNK
|5,38
|1.022.463.762
|% 7,17
|
|EKGYO
|9,56
|1.258.033.180
|% -0,42
|
|YKBNK
|17,37
|1.910.498.180
|% 0,75
|
|ISCTR
|24,54
|2.005.075.923
|% -0,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8442
|26,8500
|% 0,18
|
|Euro
|28,7452
|28,7511
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,4031
|33,5706
|% 0,20
|
|Frank
|29,9770
|30,1576
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1358
|7,1716
|% 0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,15
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.043
|11.132
|23,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,09
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|-0,06
|