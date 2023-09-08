***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 11:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonlu Mevduat Promosyon Kampanyası Hakkında Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193024
BIST
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12:358.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,09
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3526,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0467
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3528,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0459
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:351.661,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.661,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KLRHO
|27,72
|106.623.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.522.469
|% 9,99
|
|PRKME
|29,56
|270.193.666
|% 9,97
|
|PENGD
|10,26
|22.614.907
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|110.470.927
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|235.878.100
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|20.199.317
|% -9,98
|
|MIATK
|388,80
|268.781.401
|% -7,60
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,00
|3.896.862.037
|% 0,98
|
|KCHOL
|146,70
|2.102.718.927
|% 1,87
|
|ISCTR
|24,50
|1.971.824.022
|% -0,24
|
|SISE
|54,60
|1.929.543.057
|% 0,28
|
|YKBNK
|17,37
|1.897.913.470
|% 0,75
|
|ZOREN
|5,05
|1.373.460.836
|% 3,91
|
|SKBNK
|5,41
|1.002.523.432
|% 7,77
|
|EKGYO
|9,59
|1.244.836.798
|% -0,10
|
|YKBNK
|17,37
|1.897.913.470
|% 0,75
|
|ISCTR
|24,50
|1.971.824.022
|% -0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8435
|26,8483
|% 0,17
|
|Euro
|28,7381
|28,7594
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3931
|33,5606
|% 0,17
|
|Frank
|29,9736
|30,1542
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1354
|7,1712
|% 0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,04
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.041
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,90
|0,10
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|0,00
|