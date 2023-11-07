***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) 01/10/2023 - 31/10/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214903BIST