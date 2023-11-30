***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2023 18:32
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221344
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0702
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,2551
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4660
18:051.892,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.892,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
|
|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8527
|28,8592
|% -0,24
|
|Euro
|31,4735
|31,5086
|% -0,80
|
|Sterlin
|36,3692
|36,5516
|% -0,62
|
|Frank
|32,9382
|33,1366
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,24
|25,27
|% 0,66
|
|Platin
|928,65
|931,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,58
|1.016,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,64
|80,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,35
|2.040,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
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