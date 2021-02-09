***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.02.2021 09:58
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HBF İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908523
BIST
09:551.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.539
En Düşük
1.539
09:557,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
09:558,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5631
En Düşük
8,5143
09:55418,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,51
|Açılış
|: 418,96
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0785
|7,0817
|% 0,12
|
|Euro
|8,5529
|8,5631
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7189
|9,7677
|% 0,23
|
|Frank
|7,8647
|7,9121
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8813
|1,8908
|% 0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,88
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|61,18
|61,18
|0,48
|