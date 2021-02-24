***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.02.2021 17:05
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HMG fon İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912264
BIST
16:521.493
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -25,29
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.492
16:527,2137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1085
|Açılış
|: 7,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2162
En Düşük
7,0712
16:528,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1198
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7617
En Düşük
8,5921
16:52415,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,87
|Açılış
|: 415,40
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|8.948.009
|% 9,99
|
|PKENT
|1.759,90
|6.199.632
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|9.787.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.208.781
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.618.093
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,30
|1.950.913.214
|% 1,42
|
|THYAO
|12,92
|1.904.543.837
|% -0,77
|
|SASA
|38,74
|1.738.383.254
|% 6,66
|
|GUBRF
|76,70
|1.686.821.535
|% -6,75
|
|PETKM
|5,19
|1.594.600.234
|% -4,42
|
|EKGYO
|2,31
|904.655.445
|% -1,28
|
|IHLAS
|0,90
|296.265.040
|% -9,09
|
|PETKM
|5,19
|1.594.600.234
|% -4,42
|
|TSKB
|1,76
|526.202.478
|% -2,22
|
|ODAS
|4,05
|1.063.261.031
|% 1,76
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2102
|7,2137
|% 1,53
|
|Euro
|8,7517
|8,7564
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,1331
|10,1839
|% 1,34
|
|Frank
|7,9073
|7,9549
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% 1,42
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|43,15
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|20,87
|
|Çeyrek
|669
|684
|10,43
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|0,56
|