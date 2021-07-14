***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.07.2021 08:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HPO Fon İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951002
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
0
En Düşük
0
18:058,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
18:0510,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
18:05502,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,35
|Açılış
|: 502,32
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6257
|8,6284
|% 0,11
|
|Euro
|10,1669
|10,1724
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9054
|11,9651
|% 0,30
|
|Frank
|9,3546
|9,4109
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|4,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,03
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,07
|