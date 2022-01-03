***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 17:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HPT Fon İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988122
BIST
09:551.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.941
En Düşük
1.941
09:5513,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2229
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
09:5515,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2148
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
09:55766,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 7,67
|Açılış
|: 766,78
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CRFSA
|46,22
|1.995.595
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|MARKA
|5,00
|1.349.715
|% 7,99
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|KRSTL
|2,98
|2.983.972
|% 5,67
|
|BAGFS
|16,75
|2.646.316
|% -5,37
|
|KUYAS
|5,38
|439.164
|% -3,76
|
|PRKAB
|64,55
|3.191.481
|% -3,01
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|GARAN
|11,49
|32.761.483
|% 0,26
|
|SISE
|14,20
|25.635.217
|% 2,45
|
|EREGL
|29,56
|20.302.665
|% 1,09
|
|KRDMD
|9,63
|14.727.602
|% 1,80
|
|ASELS
|22,02
|14.087.119
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,24
|10.843.002
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,47
|10.192.948
|% 0,29
|
|TSKB
|1,50
|4.300.809
|% 1,35
|
|GARAN
|11,49
|32.761.483
|% 0,26
|
|ODAS
|1,39
|2.755.560
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2603
|13,2912
|% 1,71
|
|Euro
|14,9484
|15,0166
|% 1,45
|
|Sterlin
|17,7440
|17,8330
|% 0,84
|
|Frank
|14,3378
|14,4242
|% 0,99
|
|Riyal
|3,5103
|3,5279
|% 0,92
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,84
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,11
|