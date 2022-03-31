***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.03.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014358
BIST
12:322.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,68
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:3214,6637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0106
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:3216,3348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0193
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:32906,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,07
|Açılış
|: 906,93
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,13
|46.038.979
|% 8,52
|
|AKFGY
|3,73
|110.101.711
|% 7,18
|
|TURGG
|211,00
|31.330.223
|% 7,11
|
|ASUZU
|72,70
|59.552.598
|% 6,91
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,44
|80.350.585
|% -6,28
|
|ARMDA
|68,85
|611.891
|% -4,18
|
|GLBMD
|5,71
|5.059.406
|% -4,03
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,32
|2.261.980.058
|% 0,44
|
|KRDMD
|15,26
|1.319.856.742
|% 2,07
|
|GARAN
|12,18
|1.190.522.805
|% -0,08
|
|KARSN
|5,61
|685.069.872
|% 5,65
|
|SISE
|15,27
|620.457.240
|% 0,93
|
|KARSN
|5,61
|685.069.872
|% 5,65
|
|GARAN
|12,18
|1.190.522.805
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,05
|375.308.447
|% -1,70
|
|ODAS
|1,69
|154.458.306
|% 0,60
|
|ISFIN
|3,60
|321.983.000
|% 4,96
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6611
|14,6637
|% 0,07
|
|Euro
|16,3143
|16,3348
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1716
|19,2677
|% -0,15
|
|Frank
|15,7945
|15,8896
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8949
|3,9144
|% -0,02
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-8,74
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-27,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-13,48
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,44
|