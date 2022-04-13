***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.04.2022 09:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019926
BIST
10:052.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 15,12
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.485
En Düşük
2.478
10:0514,5833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0153
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
10:0515,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0129
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7820
10:05922,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,42
|Açılış
|: 922,53
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler10:03
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|171,50
|170.391.921
|% 8,07
|
|KOZAA
|31,08
|156.213.206
|% 7,84
|
|IPEKE
|20,86
|30.760.548
|% 7,53
|
|TSPOR
|6,66
|34.292.881
|% 5,38
|
|ISGYO
|13,37
|2.429.703
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KAPLM
|56,80
|2.206.022
|% -6,12
|
|IDEAS
|23,24
|93.718
|% -5,68
|
|OYLUM
|2,21
|1.482.920
|% -5,15
|
|GARAN
|13,81
|240.140.219
|% 0,58
|
|KOZAL
|171,50
|170.391.921
|% 8,07
|
|KOZAA
|31,08
|156.213.206
|% 7,84
|
|THYAO
|37,44
|150.135.833
|% 0,54
|
|TUPRS
|258,30
|99.575.922
|% 1,97
|
|ZOREN
|2,07
|36.894.099
|% 2,48
|
|GARAN
|13,81
|240.140.219
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,74
|43.651.329
|% 0,74
|
|YKBNK
|5,12
|79.275.551
|% 1,15
|
|TSKB
|1,74
|20.154.120
|% 1,16
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5743
|14,5830
|% -0,11
|
|Euro
|15,7969
|15,8217
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8712
|18,9659
|% -0,16
|
|Frank
|15,5474
|15,6411
|% -0,15
|
|Riyal
|3,8748
|3,8943
|% -0,05
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|0,37
|
|Altın Gr.
|922
|923
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,17
|