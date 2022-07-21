***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2022 10:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047121
BIST
10:212.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.532
En Düşük
2.521
10:2117,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0399
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:2118,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1188
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0492
En Düşük
17,9005
10:21957,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,60
|Açılış
|: 957,64
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:21
|DOBUR
|50,80
|4.542.016
|% 9,96
|
|KAPLM
|55,65
|19.230.576
|% 8,80
|
|BOSSA
|12,60
|33.545.323
|% 6,96
|
|VANGD
|3,91
|4.189.181
|% 6,54
|
|UFUK
|99,00
|569.250
|% 6,05
|
|CANTE
|51,05
|1.405.887
|% -4,22
|
|TGSAS
|13,56
|449.981
|% -3,42
|
|GRNYO
|2,43
|862.287
|% -3,19
|
|KRGYO
|8,07
|2.766.548
|% -3,12
|
|HUBVC
|9,25
|2.983.992
|% -2,63
|
|THYAO
|51,20
|308.923.804
|% -0,29
|
|EKGYO
|3,05
|235.619.283
|% 1,33
|
|ASELS
|22,44
|187.915.049
|% 1,17
|
|SISE
|21,20
|145.091.230
|% 0,09
|
|FROTO
|268,50
|143.923.945
|% 2,60
|
|EKGYO
|3,05
|235.619.283
|% 1,33
|
|ODAS
|3,63
|134.705.585
|% 1,40
|
|TSKB
|2,28
|37.012.447
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,26
|19.134.257
|% 1,61
|
|MOBTL
|1,84
|26.320.526
|% 1,66
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6285
|17,6416
|% 0,23
|
|Euro
|18,0280
|18,0440
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,0337
|21,1392
|% 0,05
|
|Frank
|18,0611
|18,1699
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6771
|4,7006
|% 0,16
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-6,55
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.514
|6.595
|-13,00
|
|Yarım
|3.174
|3.226
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,80
|