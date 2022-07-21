***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2022 10:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047125
BIST
10:152.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,77
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.530
En Düşük
2.521
10:1517,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:1518,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1200
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,1400
En Düşük
17,9900
10:15956,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,54
|Açılış
|: 956,71
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:13
|VANGD
|4,00
|3.742.793
|% 8,99
|
|ULUUN
|24,62
|60.314.232
|% 7,04
|
|UFUK
|99,00
|569.250
|% 6,05
|
|YONGA
|22,80
|25.126
|% 4,59
|
|BLCYT
|12,70
|2.720.784
|% 4,53
|
|CANTE
|51,05
|1.405.887
|% -4,22
|
|GESAN
|50,30
|18.559.501
|% -2,71
|
|HUBVC
|9,28
|2.596.219
|% -2,32
|
|FADE
|6,63
|3.612.761
|% -2,07
|
|YEOTK
|84,05
|5.681.781
|% -1,58
|
|TRILC
|10,50
|44.353.209
|% 2,44
|
|KLRHO
|13,84
|28.836.334
|% 0,29
|
|ANGEN
|32,00
|25.497.766
|% 3,63
|
|YYLGD
|19,18
|24.617.882
|% 1,54
|
|MOBTL
|1,84
|21.070.834
|% 1,66
|
|MOBTL
|1,84
|21.070.834
|% 1,66
|
|SEGYO
|1,12
|6.184.576
|% 0,00
|
|KLRHO
|13,84
|28.836.334
|% 0,29
|
|SELVA
|7,88
|14.613.713
|% 2,07
|
|KIMMR
|4,06
|5.552.104
|% 2,78
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6191
|17,6387
|% 0,21
|
|Euro
|18,0186
|18,0333
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,0450
|21,1506
|% 0,11
|
|Frank
|18,0629
|18,1717
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6750
|4,6985
|% 0,12
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-8,33
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.510
|6.596
|-12,00
|
|Yarım
|3.172
|3.227
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,83
|
Seans Raporu
10:13
daha fazla
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 61 kaybederek (% -0.02 ) 2, 699
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:27XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 2, 615.00 milyon TL de
-
10:27YONGA
Yüzde 4.59 oranında artışla 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102 adet işlem