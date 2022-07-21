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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

21.07.2022 10:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047125


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BIST En Aktif Hisseler10:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 4,00 3.742.793 % 8,99  
ULUUN 24,62 60.314.232 % 7,04  
UFUK 99,00 569.250 % 6,05  
YONGA 22,80 25.126 % 4,59  
BLCYT 12,70 2.720.784 % 4,53  
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10:13 Alış Satış %  
Dolar 17,6191 17,6387 % 0,21  
Euro 18,0186 18,0333 % 0,60  
Sterlin 21,0450 21,1506 % 0,11  
Frank 18,0629 18,1717 % 0,09  
Riyal 4,6750 4,6985 % 0,12  
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10:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.688 -8,33  
Altın Gr. 956 957 -3,74  
Cumhuriyet 6.553 6.652 22,00  
Tam 6.510 6.596 -12,00  
Yarım 3.172 3.227 -2,00  
Çeyrek 1.591 1.613 -2,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,53 -0,18  
Gümüş Gr. 10,49 10,51 -0,08  
B. Petrol 106 106 -0,83  
Seans Raporu 10:13
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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