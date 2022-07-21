***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2022 10:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047128
BIST
10:422.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,33
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:4217,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0525
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6575
En Düşük
17,5641
10:4218,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1051
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
10:42959,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 959,81
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:42
|DOBUR
|50,80
|5.066.221
|% 9,96
|
|KAPLM
|56,20
|25.986.113
|% 9,87
|
|VANGD
|3,98
|5.704.564
|% 8,45
|
|TIRE
|26,96
|45.049.288
|% 8,27
|
|BOSSA
|12,72
|50.512.624
|% 7,98
|
|KLRHO
|13,25
|41.316.072
|% -3,99
|
|CANTE
|51,60
|4.572.546
|% -3,19
|
|GRNYO
|2,43
|1.040.719
|% -3,19
|
|HUBVC
|9,21
|5.504.901
|% -3,05
|
|SELVA
|7,49
|30.155.795
|% -2,98
|
|THYAO
|51,40
|763.511.560
|% 0,10
|
|SISE
|21,24
|302.541.115
|% 0,28
|
|FROTO
|269,10
|294.914.324
|% 2,83
|
|KCHOL
|35,64
|251.596.817
|% 1,08
|
|ASELS
|22,40
|251.193.447
|% 0,99
|
|EKGYO
|3,04
|247.894.590
|% 1,00
|
|ODAS
|3,67
|226.603.304
|% 2,51
|
|SKBNK
|1,30
|77.530.407
|% 4,84
|
|TSKB
|2,29
|59.345.099
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,58
|119.110.063
|% -0,43
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6465
|17,6542
|% 0,30
|
|Euro
|18,0138
|18,0303
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0369
|21,1424
|% 0,07
|
|Frank
|18,0628
|18,1716
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6791
|4,7026
|% 0,20
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-5,92
|
|Altın Gr.
|959
|960
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.542
|6.616
|8,00
|
|Yarım
|3.187
|3.237
|8,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,66
|
Seans Raporu
10:42
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 05 artarak (% 0.22 ) 2, 706
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10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:57XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 5, 496.00 milyon TL de
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10:57OLMK
Yüzde 6.02 oranında artışla 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 679 adet işlem
-
10:56BMSTL
Yüzde 4.01 oranında artışla 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 333 adet işlem