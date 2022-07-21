***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2022 10:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047131
BIST
10:432.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,58
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:4317,6614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0597
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6614
En Düşük
17,5641
10:4318,0283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1031
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
10:43959,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,82
|Açılış
|: 959,42
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:41
|DOBUR
|50,80
|5.015.116
|% 9,96
|
|KAPLM
|55,75
|25.137.512
|% 8,99
|
|BOSSA
|12,77
|48.655.438
|% 8,40
|
|VANGD
|3,96
|5.440.696
|% 7,90
|
|TIRE
|26,84
|40.561.850
|% 7,79
|
|KLRHO
|13,25
|41.316.072
|% -3,99
|
|CANTE
|51,40
|4.242.066
|% -3,56
|
|GRNYO
|2,43
|1.006.576
|% -3,19
|
|HUBVC
|9,22
|4.443.925
|% -2,95
|
|EUKYO
|3,36
|332.126
|% -2,89
|
|THYAO
|51,35
|731.763.486
|% 0,00
|
|SISE
|21,26
|281.143.830
|% 0,38
|
|FROTO
|269,20
|274.582.144
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,04
|245.657.857
|% 1,00
|
|ASELS
|22,38
|243.840.036
|% 0,90
|
|EKGYO
|3,04
|245.657.857
|% 1,00
|
|ODAS
|3,64
|206.025.351
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,29
|71.031.942
|% 4,03
|
|YKBNK
|4,58
|115.854.440
|% -0,43
|
|TSKB
|2,29
|51.632.970
|% 1,78
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6452
|17,6573
|% 0,32
|
|Euro
|18,0180
|18,0354
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0362
|21,1417
|% 0,07
|
|Frank
|18,0609
|18,1697
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6789
|4,7023
|% 0,20
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-4,05
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.534
|6.608
|0,00
|
|Yarım
|3.184
|3.233
|4,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,52
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
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10:55VANGD
Yüzde 8.17 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 420, 648 adet işlem
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10:54HEDEF
Yüzde 4.39 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 657 adet işlem
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10:52XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 5, 196.00 milyon TL de
-
10:51BOSSA
Yüzde 8.49 oranında artışla 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 941, 851 adet işlem
-
10:50POLTK
Yüzde 4.38 oranında artışla 779.30 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 144 adet işlem