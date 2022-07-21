***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2022 10:28
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047137
BIST
10:282.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,01
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:2817,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0439
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:2818,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1160
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
10:28958,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,51
|Açılış
|: 958,73
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DOBUR
|50,80
|4.909.198
|% 9,96
|
|VANGD
|4,00
|5.153.041
|% 8,99
|
|KAPLM
|55,20
|20.925.272
|% 7,92
|
|BOSSA
|12,71
|44.561.322
|% 7,89
|
|TIRE
|26,54
|29.028.104
|% 6,59
|
|KLRHO
|13,24
|41.227.796
|% -4,06
|
|GRNYO
|2,43
|937.551
|% -3,19
|
|GESAN
|50,15
|27.349.277
|% -3,00
|
|TGSAS
|13,68
|4.838.776
|% -2,56
|
|KONYA
|1.185,10
|8.532.150
|% -2,56
|
|THYAO
|51,50
|616.422.190
|% 0,29
|
|FROTO
|269,40
|246.810.020
|% 2,94
|
|EKGYO
|3,05
|240.520.228
|% 1,33
|
|ASELS
|22,44
|219.018.792
|% 1,17
|
|SISE
|21,28
|215.305.505
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,05
|240.520.228
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,28
|65.557.563
|% 3,23
|
|ODAS
|3,63
|153.877.542
|% 1,40
|
|YKBNK
|4,60
|106.054.850
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,30
|26.953.998
|% 0,78
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6317
|17,6456
|% 0,25
|
|Euro
|18,0172
|18,0412
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0286
|21,1340
|% 0,03
|
|Frank
|18,0442
|18,1529
|% -0,01
|
|Riyal
|4,6778
|4,7012
|% 0,17
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-6,14
|
|Altın Gr.
|956
|956
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.518
|6.594
|-14,00
|
|Yarım
|3.176
|3.226
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,80
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:43EUHOL
Yüzde 4.98 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 713 adet işlem
-
10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 64 artarak (% 0.39 ) 2, 710
-
10:42XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 233.00 milyon TL de
-
10:42INTEM
Yüzde 5.39 oranında artışla 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 017 adet işlem
-
10:39TIRE
Yüzde 7.47 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 361 adet işlem