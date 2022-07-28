***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2022 09:30
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048417
BIST
12:022.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,36
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:0217,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9334
En Düşük
17,8370
12:0218,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0859
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:021.006,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.006,60
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:02
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|KLRHO
|18,43
|25.492.353
|% 8,41
|
|PRKAB
|28,58
|130.874.725
|% 8,26
|
|LIDFA
|9,83
|98.063.799
|% -9,98
|
|FENER
|51,10
|162.807.447
|% -6,41
|
|MTRKS
|58,20
|12.718.981
|% -6,36
|
|PEGYO
|2,18
|26.273.895
|% -5,22
|
|MIPAZ
|7,82
|17.187.968
|% -3,81
|
|THYAO
|50,50
|1.579.661.101
|% 1,61
|
|SISE
|21,54
|974.218.182
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|676.263.002
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|589.444.636
|% -0,83
|
|EREGL
|27,42
|462.360.890
|% 0,73
|
|EKGYO
|3,25
|676.263.002
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|589.444.636
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,64
|180.440.574
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|222.501.294
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,20
|353.680.168
|% 1,36
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9269
|17,9312
|% 0,29
|
|Euro
|18,3334
|18,3602
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,7654
|21,8745
|% 0,43
|
|Frank
|18,6350
|18,7473
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% 0,25
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,82
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|91,00
|
|Tam
|6.751
|6.807
|16,00
|
|Yarım
|3.289
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,20
|0,21
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,75
|