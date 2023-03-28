***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.03.2023 16:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-35126 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı HSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 3.5., 6.1., 6.5. ve 6.8. nolu maddeleri izahname tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
D
eğişiklikler 30/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128563
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1219
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.209,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1094
|19,1141
|% 0,14
|
|Euro
|20,7307
|20,7415
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5181
|23,6360
|% 0,57
|
|Frank
|20,7020
|20,8267
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0728
|5,0983
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|8,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.192
|8.289
|48,00
|
|Yarım
|4.016
|4.056
|23,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.028
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,09
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem