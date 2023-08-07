***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.08.2023 08:52
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181228
BIST
'
12:007.450
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 49,25
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0027,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0886
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0029,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:001.680,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.680,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MIPAZ
|28,60
|19.307.976
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.688.269
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.313.357
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,35
|545.374.962
|% -6,84
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|OYAYO
|31,74
|18.006.185
|% -6,54
|
|THYAO
|264,60
|7.682.113.319
|% 6,35
|
|KLSER
|52,35
|3.004.035.564
|% 7,58
|
|SASA
|60,10
|2.721.670.374
|% -5,95
|
|SISE
|53,50
|2.189.388.575
|% -2,46
|
|EKGYO
|9,07
|1.936.254.609
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,07
|1.936.254.609
|% 2,37
|
|YKBNK
|14,43
|1.000.135.338
|% -0,21
|
|KLSER
|52,35
|3.004.035.564
|% 7,58
|
|ISCTR
|15,98
|903.548.710
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,24
|236.488.587
|% -1,17
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9846
|27,0133
|% 0,37
|
|Euro
|29,6511
|29,6699
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2656
|34,4375
|% 0,15
|
|Frank
|30,7020
|30,8869
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1760
|7,2120
|% 0,33
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|-0,35
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, EKGYO
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 62 artarak (% 0.68 ) 6, 637
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, YAPRK, QNBFL, TETMT, IMASM, OYLUM, GLBMD, MIPAZ, BRKVY, SDTTR
-
12:13
OYLUM, ASUZU, KZBGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:13
PAMEL, EUPWR, ZEDUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında