***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.12.2023 09:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HPD Fon İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229151
BIST
'
11:257.294
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 29,44
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2529,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1843
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2532,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3414
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:251.945,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.945,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SMRTG
|53,80
|58.699.082
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,34
|15.042.194
|% 8,01
|
|HATSN
|45,82
|86.758.592
|% 7,26
|
|TLMAN
|78,80
|17.989.498
|% 6,63
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.418.439
|% -10,00
|
|KUYAS
|49,20
|36.296.574
|% -9,97
|
|AZTEK
|90,75
|19.641.375
|% -9,97
|
|DERHL
|6,72
|14.337.278
|% -9,80
|
|AVPGY
|42,84
|359.813.208
|% -5,85
|
|PGSUS
|652,50
|336.295.030
|% 1,16
|
|ASTOR
|86,45
|309.236.513
|% -0,23
|
|KONTR
|185,70
|297.162.822
|% 1,75
|
|KBORU
|46,02
|264.599.287
|% -0,82
|
|ODAS
|7,62
|154.742.190
|% 0,93
|
|BEGYO
|2,82
|48.317.847
|% 0,71
|
|MHRGY
|5,03
|55.104.640
|% 2,24
|
|MAGEN
|9,24
|83.040.611
|% -7,69
|
|AVPGY
|42,84
|359.813.208
|% -5,85
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3260
|29,3350
|% 0,63
|
|Euro
|32,3441
|32,3621
|% 1,06
|
|Sterlin
|37,1306
|37,3169
|% 0,55
|
|Frank
|34,1108
|34,3163
|% 0,46
|
|Riyal
|7,7944
|7,8335
|% 0,49
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,46
|976,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,18
|1.197,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,57
|2.063,90
|% 0,66
|