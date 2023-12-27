***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHGC fon Yeni yatırım dönemi ve unvan değişikliği ile ilgil izahname tadil metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229656BIST