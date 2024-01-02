***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2024 09:50
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eşik değer değişikliği ile ilgil izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231077
BIST
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10:447.593
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 122,48
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.596
10:4429,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1903
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7062
En Düşük
29,4693
10:4432,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0732
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:441.981,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,69
|Açılış
|: 1.981,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KUYAS
|58,90
|38.000.881
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.597.776
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,43
|7.732.999
|% 9,78
|
|FORMT
|2,61
|10.453.577
|% 9,66
|
|BAYRK
|15,12
|17.389.846
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.496.146
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,40
|10.613.010
|% -6,78
|
|NTGAZ
|21,54
|48.325.879
|% -6,75
|
|GUBRF
|164,50
|2.890.450.465
|% 6,96
|
|THYAO
|236,10
|1.722.705.461
|% 3,28
|
|YKBNK
|19,92
|819.649.559
|% 1,94
|
|AKBNK
|37,24
|708.437.798
|% 1,97
|
|EREGL
|41,78
|678.395.349
|% 1,90
|
|SKBNK
|4,33
|343.415.808
|% 0,70
|
|YKBNK
|19,92
|819.649.559
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,04
|286.359.870
|% 2,33
|
|ISCTR
|23,82
|529.501.295
|% 1,97
|
|AKBNK
|37,24
|708.437.798
|% 1,97
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6966
|29,7037
|% 0,64
|
|Euro
|32,7559
|32,7707
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,7118
|37,9009
|% 0,75
|
|Frank
|34,9895
|35,2003
|% 0,06
|
|Riyal
|7,8952
|7,9348
|% 0,61
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|989,04
|990,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,98
|1.103,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,33
|78,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,21
|2.074,50
|% 0,66
|