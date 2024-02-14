***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKatılma Payı Satım Bedellerinin Ödenme Esaslarındaki değişiklik ile ilgili İzahname tadil metnidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249426BIST