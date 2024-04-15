***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.04.2024 14:31
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271834
BIST
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16:209.728
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -85,76
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:2032,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0502
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:2034,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0952
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:202.452,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,19
|Açılış
|: 2.452,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:18
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|135.061.506
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|987.572.083
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.457.380
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.129.530
|% -9,98
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,92
|33.983.658
|% -6,95
|
|HDFGS
|2,13
|106.891.475
|% -6,58
|
|EUKYO
|27,10
|10.137.791
|% -6,55
|
|THYAO
|301,25
|9.123.606.780
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,83
|4.396.109.715
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,86
|4.366.253.460
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,80
|4.142.404.951
|% -0,85
|
|AKBNK
|57,90
|3.346.934.037
|% 2,12
|
|ZOREN
|5,89
|2.122.295.656
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,83
|4.396.109.715
|% -0,08
|
|ODAS
|9,65
|1.653.258.598
|% 4,32
|
|EKGYO
|10,92
|1.615.959.676
|% 1,58
|
|YKBNK
|31,86
|4.366.253.460
|% 0,95
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4050
|32,4068
|% 0,16
|
|Euro
|34,5271
|34,5368
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,4012
|40,6037
|% 0,12
|
|Frank
|35,4203
|35,5979
|% -0,09
|
|Riyal
|8,6291
|8,6723
|% -0,13
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,59
|28,62
|% 0,66
|
|Platin
|968,45
|970,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,16
|1.029,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,84
|89,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.353,63
|2.353,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
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16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BRSAN, HEKTS
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 06 kaybederek (% -0.77 ) 8, 613
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16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ENTRA, ETILR, PKART, KCAER, FLAP, GOLTS, SEYKM, RYSAS, CANTE
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16:31
KRTEK, KCAER, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:31
CASA, AKCNS, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında