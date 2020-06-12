***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.06.2020 10:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850896
BIST
12:08109.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 10,12
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:086,8296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:087,7321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:08380,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,93
|Açılış
|: 380,96
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.856.588
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.576.351
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.640.967
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,26
|435.592.281
|% 0,06
|
|ECILC
|5,96
|426.628.383
|% 4,38
|
|GARAN
|8,15
|379.910.862
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,94
|310.159.205
|% 0,00
|
|PETKM
|3,95
|306.609.533
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,94
|310.159.205
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,58
|249.631.705
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|154.950.442
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.053.031
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|83.145.705
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6004
|8,6435
|% 0,05
|
|Frank
|7,1875
|7,2308
|% -0,40
|
|Riyal
|1,8141
|1,8232
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|8,40
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.487
|1,50
|
|Tam
|2.534
|2.556
|1,60
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|0,80
|
|Çeyrek
|618
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,38
|38,38
|-0,17
|
Seans Raporu
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12:20ULUUN
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12:19XU030
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12:19
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12:19XU100
Endeks 109, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 5, 963.00 milyon TL de
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12:19MPARK
Yüzde 5.57 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 350, 452 adet işlem