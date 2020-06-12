***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.06.2020 11:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850908
BIST
11:28109.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -93,19
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.073
En Düşük
107.833
11:286,8290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:287,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
11:28381,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,06
|Açılış
|: 381,08
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,23
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.330.675
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.438.660
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.416.125
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,03
|392.230.518
|% 5,60
|
|GARAN
|8,13
|296.615.505
|% -0,37
|
|PETKM
|3,94
|282.888.439
|% 0,25
|
|ASELS
|32,08
|278.325.085
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,95
|265.996.867
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,95
|265.996.867
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,58
|207.154.944
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|124.157.421
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,73
|67.072.239
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,97
|79.628.121
|% 6,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6486
|% 0,11
|
|Frank
|7,2037
|7,2471
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8152
|1,8243
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,17
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.490
|4,20
|
|Tam
|2.537
|2.558
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,10
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,88
|37,88
|-0,67
|