***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.06.2020 10:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850897
BIST
12:02109.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 94,59
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:026,8296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:027,7300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:02380,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,76
|Açılış
|: 380,79
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.844.592
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.573.509
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.583.248
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.207.009
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,32
|420.183.201
|% 0,25
|
|ECILC
|6,00
|418.949.956
|% 5,08
|
|GARAN
|8,16
|371.514.354
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|297.461.517
|% 0,52
|
|PETKM
|3,96
|294.972.516
|% 0,76
|
|IHLGM
|1,59
|245.971.480
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,95
|297.461.517
|% 0,52
|
|TSKB
|1,26
|151.946.383
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|69.836.330
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|82.797.809
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% -0,03
|
|Frank
|7,1841
|7,2274
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8128
|1,8219
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,02
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,70
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,90
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
Seans Raporu
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Yüzde 6.57 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 865, 559 adet işlem