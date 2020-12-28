***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.12.2020 12:22
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HMG Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895103
BIST
12:451.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:457,4660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1203
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4603
12:459,1483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0937
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1384
12:45452,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -5,86
|Açılış
|: 452,73
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,42
BIST En Aktif Hisseler12:45
|CMBTN
|239,80
|27.415.069
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.256.913
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|259.559.398
|% -9,99
|
|INVEO
|43,80
|36.875.529
|% -7,05
|
|BRSAN
|28,20
|468.196.709
|% -6,93
|
|SANKO
|9,54
|8.349.219
|% -6,84
|
|POLTK
|380,00
|167.580
|% -4,40
|
|GUBRF
|68,55
|1.349.956.074
|% 7,11
|
|SISE
|7,30
|885.796.560
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,20
|468.196.709
|% -6,93
|
|KOZAL
|94,30
|393.021.231
|% -0,42
|
|TUPRS
|108,10
|329.285.880
|% 1,98
|
|SISE
|7,30
|885.796.560
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,54
|179.979.277
|% 1,99
|
|TSKB
|1,84
|140.508.061
|% 0,55
|
|ODAS
|3,93
|297.063.760
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|146.479.345
|% 0,93
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4612
|7,4660
|% -1,59
|
|Euro
|9,1389
|9,1483
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,1010
|10,1517
|% -1,44
|
|Frank
|8,3701
|8,4205
|% -1,32
|
|Riyal
|1,9864
|1,9963
|% -1,46
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,79
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.990
|3.065
|-28,59
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|-13,83
|
|Çeyrek
|725
|741
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,38
|