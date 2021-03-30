***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.03.2021 08:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921643
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,2607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2886
En Düşük
8,1884
18:059,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0929
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,7620
En Düşük
9,6398
18:05453,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,47
|Açılış
|: 453,40
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
456,27
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2491
|8,2607
|% 0,75
|
|Euro
|9,7175
|9,7606
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,3628
|11,4197
|% 1,10
|
|Frank
|8,7710
|8,8239
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1990
|2,2101
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,02
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
-
17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
-
17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem