***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2021 08:42
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HPT Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922485
BIST
11:251.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 21,14
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.414
En Düşük
1.399
11:258,1543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0856
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:259,6088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0598
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:25450,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,73
|Açılış
|: 450,59
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ARZUM
|24,22
|47.184.611
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.790.441
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.504.660
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.783.386
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,10
|784.452
|% -7,44
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,88
|1.592.945.941
|% 2,84
|
|SASA
|46,70
|478.875.500
|% 3,50
|
|KOZAL
|120,60
|378.715.850
|% 1,34
|
|BJKAS
|8,94
|335.366.144
|% 7,32
|
|PETKM
|5,94
|278.761.244
|% 3,30
|
|GARAN
|6,88
|1.592.945.941
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,22
|117.395.845
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|78.217.875
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,91
|100.713.814
|% 0,00
|
|PETKM
|5,94
|278.761.244
|% 3,30
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1492
|8,1543
|% -1,04
|
|Euro
|9,5846
|9,6088
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,2164
|11,2727
|% -0,94
|
|Frank
|8,5852
|8,6369
|% -1,25
|
|Riyal
|2,1676
|2,1784
|% -1,04
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,93
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|1,23
|