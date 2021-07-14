***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.07.2021 08:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HPO Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950999
BIST
09:551.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.349
En Düşük
1.349
09:558,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
8,6383
En Düşük
8,6062
09:5510,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,2367
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2048
|
10,1957
En Düşük
10,1397
09:55502,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,41
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6232
|8,6259
|% 0,08
|
|Euro
|10,1645
|10,1751
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9066
|11,9664
|% 0,31
|
|Frank
|9,3537
|9,4100
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,51
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,04
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|0,01
|