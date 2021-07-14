***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.07.2021 08:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOB Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951000
BIST
09:551.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.349
En Düşük
1.349
09:558,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
09:5510,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
09:55502,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,57
|Açılış
|: 502,53
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|ORMA
|29,84
|10.056
|% 6,50
|
|BALAT
|5,00
|24.095
|% 5,26
|
|ETYAT
|3,44
|61.187
|% 5,20
|
|YAPRK
|35,62
|554.033
|% 5,01
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|SNKRN
|25,00
|14.675
|% -3,85
|
|AKSEN
|11,47
|75.542.472
|% 0,00
|
|AGHOL
|23,02
|17.904.995
|% 0,00
|
|ALKIM
|14,51
|15.435.935
|% 0,00
|
|AKSA
|15,46
|13.966.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|7.608.070
|% 0,12
|
|AKSEN
|11,47
|75.542.472
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|2.545.628
|% -1,00
|
|ALKIM
|14,51
|15.435.935
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|7.608.070
|% 0,12
|
|AKSA
|15,46
|13.966.934
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6237
|8,6270
|% 0,09
|
|Euro
|10,1633
|10,1697
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9076
|11,9673
|% 0,31
|
|Frank
|9,3529
|9,4093
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,56
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|76,48
|76,48
|-0,01
|