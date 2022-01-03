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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

03.01.2022 17:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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HSA Fon İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988125


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 1.995.595 % 10,00  
DOBUR 85,00 2.498.235 % 9,61  
MARKA 5,00 1.349.715 % 7,99  
UZERB 37,30 155.019 % 6,57  
KRSTL 2,98 2.983.972 % 5,67  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 13,2603 13,2912 % 1,71  
Euro 14,9484 15,0166 % 1,45  
Sterlin 17,7440 17,8330 % 0,84  
Frank 14,3378 14,4242 % 0,99  
Riyal 3,5103 3,5279 % 0,92  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 1,84  
Altın Gr. 767 767 7,78  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,78 22,80 -0,10  
Gümüş Gr. 9,66 9,68 0,03  
B. Petrol 79,09 79,09 0,11  
Seans Raporu 09:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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