***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.01.2022 14:12
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HGC fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988906
BIST
15:141.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:1413,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0563
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:1415,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0942
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
15:14784,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,60
|Açılış
|: 784,11
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:14
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|24.632.412
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|35.797.912
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.303.066
|% -9,91
|
|MARKA
|4,14
|3.184.115
|% -8,00
|
|BUCIM
|3,81
|43.234.789
|% -7,30
|
|SANFM
|28,30
|13.559.927
|% -5,35
|
|THYAO
|23,22
|1.473.017.963
|% 1,84
|
|PETKM
|8,57
|1.055.439.634
|% 4,64
|
|EREGL
|29,86
|1.033.981.482
|% -1,19
|
|GARAN
|11,45
|989.129.367
|% 0,17
|
|TUPRS
|175,10
|734.751.180
|% 3,30
|
|PETKM
|8,57
|1.055.439.634
|% 4,64
|
|YKBNK
|3,47
|370.267.786
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,25
|222.769.431
|% -0,44
|
|GARAN
|11,45
|989.129.367
|% 0,17
|
|TSPOR
|7,55
|587.978.224
|% 3,14
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4457
|13,4638
|% 0,42
|
|Euro
|15,2227
|15,2460
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,1242
|18,2151
|% 0,25
|
|Frank
|14,6043
|14,6923
|% 0,24
|
|Riyal
|3,5623
|3,5801
|% 0,10
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,09
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,17
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.296
|47,00
|
|Tam
|5.188
|5.323
|40,72
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,70
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|9,85
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,00
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,34
|