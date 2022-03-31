***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.03.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014357
BIST
12:142.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,55
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
12:1414,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0081
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:1416,3346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0195
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:14906,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,17
|Açılış
|: 906,83
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:13
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|TURGG
|212,90
|30.308.055
|% 8,07
|
|AKFGY
|3,75
|90.205.470
|% 7,76
|
|YKSLN
|7,07
|42.507.262
|% 7,61
|
|ASUZU
|72,70
|58.006.815
|% 6,91
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,41
|76.438.953
|% -6,49
|
|GLBMD
|5,72
|4.849.183
|% -3,87
|
|IZFAS
|5,75
|773.809
|% -3,52
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,36
|2.194.239.350
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,29
|1.230.816.624
|% 2,27
|
|GARAN
|12,19
|1.142.331.737
|% 0,00
|
|KARSN
|5,61
|621.943.401
|% 5,65
|
|SISE
|15,27
|604.743.043
|% 0,93
|
|KARSN
|5,61
|621.943.401
|% 5,65
|
|GARAN
|12,19
|1.142.331.737
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,07
|360.155.741
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,59
|306.885.245
|% 4,66
|
|ODAS
|1,69
|142.502.444
|% 0,60
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6543
|14,6612
|% 0,06
|
|Euro
|16,3139
|16,3346
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1814
|19,2776
|% -0,10
|
|Frank
|15,7917
|15,8868
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8956
|3,9152
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-9,35
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|-26,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-27,97
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-13,52
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,93
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 09 artarak (% 0.25 ) 2, 011
-
12:27
BURCE, ENSRI, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:27
GLBMD, CEOEM, BOBET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:27KARSN
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 894, 397 adet işlem
-
12:26GZNMI
Yüzde 4.55 oranında artışla 46.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 046 adet işlem