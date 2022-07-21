***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.07.2022 10:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047123
BIST
10:132.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,43
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.530
En Düşük
2.521
10:1317,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:1318,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1018
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0492
En Düşük
17,9005
10:13956,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,24
|Açılış
|: 956,01
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
955,38
BIST En Aktif Hisseler10:13
|DOBUR
|50,80
|4.473.436
|% 9,96
|
|KAPLM
|55,20
|17.156.445
|% 7,92
|
|VAKKO
|19,70
|19.447.045
|% 7,24
|
|VANGD
|3,92
|3.150.629
|% 6,81
|
|ULUUN
|24,50
|55.045.323
|% 6,52
|
|CANTE
|51,05
|1.405.887
|% -4,22
|
|KRGYO
|8,05
|1.485.862
|% -3,36
|
|GESAN
|49,98
|16.934.648
|% -3,33
|
|ULUSE
|181,30
|3.155.314
|% -3,05
|
|RHEAG
|1,92
|280.679
|% -3,03
|
|THYAO
|51,25
|247.363.572
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,04
|203.234.568
|% 1,00
|
|ASELS
|22,38
|142.588.149
|% 0,90
|
|ODAS
|3,62
|123.760.166
|% 1,12
|
|SISE
|21,16
|110.521.758
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,04
|203.234.568
|% 1,00
|
|ODAS
|3,62
|123.760.166
|% 1,12
|
|TSKB
|2,27
|32.656.151
|% 0,89
|
|PETKM
|9,04
|98.502.464
|% -0,11
|
|YKBNK
|4,57
|46.065.383
|% -0,65
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6196
|17,6371
|% 0,20
|
|Euro
|18,0081
|18,0270
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,0442
|21,1498
|% 0,10
|
|Frank
|18,0630
|18,1718
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6749
|4,6983
|% 0,11
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-6,55
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.514
|6.595
|-13,00
|
|Yarım
|3.174
|3.226
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,80
|
Seans Raporu
10:13
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10:28BOSSA
Yüzde 6.96 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 858 adet işlem
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10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 61 kaybederek (% -0.02 ) 2, 699
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10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:27XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 2, 615.00 milyon TL de