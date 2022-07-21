***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.07.2022 10:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047129
BIST
10:432.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,58
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:4317,6614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0597
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6614
En Düşük
17,5641
10:4318,0283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1031
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
10:43959,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,82
|Açılış
|: 959,42
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DOBUR
|50,80
|5.081.766
|% 9,96
|
|KAPLM
|56,15
|26.793.652
|% 9,78
|
|TIRE
|27,28
|49.494.134
|% 9,56
|
|AVTUR
|2,14
|783.527
|% 7,54
|
|BOSSA
|12,66
|51.415.546
|% 7,47
|
|KLRHO
|13,25
|41.316.072
|% -3,99
|
|HUBVC
|9,19
|5.564.601
|% -3,26
|
|KONYA
|1.178,20
|10.888.807
|% -3,12
|
|CANTE
|51,65
|4.696.850
|% -3,10
|
|ASUZU
|186,00
|25.177.780
|% -2,67
|
|THYAO
|51,35
|767.031.105
|% 0,00
|
|SISE
|21,26
|310.519.659
|% 0,38
|
|FROTO
|269,00
|298.233.596
|% 2,79
|
|KCHOL
|35,64
|256.366.572
|% 1,08
|
|ASELS
|22,38
|252.514.257
|% 0,90
|
|EKGYO
|3,05
|248.798.711
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,29
|81.688.541
|% 4,03
|
|ODAS
|3,67
|230.670.868
|% 2,51
|
|YKBNK
|4,59
|120.767.074
|% -0,22
|
|TSKB
|2,29
|59.368.831
|% 1,78
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6464
|17,6614
|% 0,34
|
|Euro
|18,0129
|18,0283
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0334
|21,1389
|% 0,05
|
|Frank
|18,0658
|18,1746
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6792
|4,7026
|% 0,20
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-4,05
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.534
|6.608
|0,00
|
|Yarım
|3.184
|3.233
|4,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,52
|
Seans Raporu
10:43
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 05 artarak (% 0.22 ) 2, 706
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10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:57XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 5, 496.00 milyon TL de
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10:57OLMK
Yüzde 6.02 oranında artışla 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 679 adet işlem
-
10:56BMSTL
Yüzde 4.01 oranında artışla 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 333 adet işlem