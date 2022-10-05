***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2022 17:01
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HBN Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067523
BIST
16:483.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -12,23
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.434
16:4818,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
16:4818,3298
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,2167
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,3084
16:481.021,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.021,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.017,32
BIST En Aktif Hisseler16:46
|CELHA
|15,73
|9.395.521
|% 10,00
|
|ULUUN
|26,52
|439.704.032
|% 9,95
|
|SEKFK
|9,20
|98.061.454
|% 9,92
|
|OZKGY
|8,88
|50.859.767
|% 9,90
|
|OZKGY
|8,88
|50.859.767
|% 9,90
|
|INFO
|10,72
|30.777.261
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|453.501
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,19
|22.306.162
|% -6,89
|
|CMENT
|53,55
|322.219
|% -6,63
|
|HALKB
|7,63
|1.418.450.231
|% -5,69
|
|THYAO
|82,50
|6.574.537.042
|% 2,10
|
|SASA
|82,00
|5.515.450.346
|% 4,59
|
|EKGYO
|4,24
|2.672.552.985
|% 0,71
|
|TUPRS
|333,00
|2.209.974.374
|% -0,75
|
|YKBNK
|7,66
|2.140.606.385
|% -1,03
|
|EKGYO
|4,24
|2.672.552.985
|% 0,71
|
|YKBNK
|7,66
|2.140.606.385
|% -1,03
|
|HALKB
|7,63
|1.418.450.231
|% -5,69
|
|DOHOL
|5,07
|915.479.869
|% -1,55
|
|ISCTR
|8,00
|1.440.745.361
|% -3,15
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3252
|18,3355
|% -1,14
|
|Euro
|18,3600
|18,3700
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,9108
|21,0157
|% -1,55
|
|Frank
|18,7766
|18,8897
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,09
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-16,93
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-10,10
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|8,00
|
|Tam
|6.844
|6.897
|-78,00
|
|Yarım
|3.335
|3.371
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,53
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|0,70
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01XU100
Endeks 3, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 61, 011.00 milyon TL de
-
17:01SOKM
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 810, 947 adet işlem
-
17:00SOKM
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 783, 972 adet işlem
-
16:59TBORG
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 587 adet işlem
-
16:58MAVI
Yüzde 5.44 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 290 adet işlem