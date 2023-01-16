***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.01.2023 10:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102447
BIST
12:005.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 82,55
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.067
En Düşük
4.981
12:0018,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:0020,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0358
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:001.155,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.155,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SDTTR
|75,35
|339.780.008
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.579.560
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.037.647
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|MANAS
|10,86
|44.503.285
|% -4,49
|
|THYAO
|136,30
|2.374.162.129
|% 1,19
|
|KOZAL
|574,10
|2.236.175.659
|% 8,12
|
|ASELS
|56,95
|1.890.764.200
|% 3,08
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|KRDMD
|18,73
|1.320.258.838
|% 0,32
|
|ODAS
|8,46
|1.466.675.915
|% -8,44
|
|EKGYO
|8,02
|1.147.918.977
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,52
|1.131.785.240
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,74
|202.448.193
|% 4,18
|
|KRDMD
|18,73
|1.320.258.838
|% 0,32
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7875
|18,7892
|% 0,04
|
|Euro
|20,2950
|20,3061
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,8208
|22,9353
|% -0,39
|
|Frank
|20,1681
|20,2896
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-9,33
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.814
|7.880
|70,00
|
|Yarım
|3.808
|3.856
|34,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,84
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13YAPRK
Yüzde 6.60 oranında artışla 43.94 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 297 adet işlem
-
12:12ALBRK
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 664, 440 adet işlem
-
12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, ISCTR
-
12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 84 artarak (% 1.49 ) 4, 494
-
12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, UMPAS, SDTTR, DAGHL, ARMDA, DAGI, TMSN, ONCSM, KOZAA, VKING