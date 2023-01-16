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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

16.01.2023 10:41
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102447


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ONCSM 41,14 2.579.560 % 10,00  
DAGI 6,05 5.336.292 % 10,00  
ARMDA 307,00 19.037.647 % 10,00  
VKING 32,66 525.042 % 9,97  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 18,7875 18,7892 % 0,04  
Euro 20,2950 20,3061 % -0,22  
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Frank 20,1681 20,2896 % -0,17  
Riyal 4,9873 5,0123 % 0,04  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.912 -9,33  
Altın Gr. 1.156 1.156 -4,29  
Cumhuriyet 7.857 7.976 79,00  
Tam 7.814 7.880 70,00  
Yarım 3.808 3.856 34,00  
Çeyrek 1.910 1.928 17,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 -0,15  
Gümüş Gr. 14,58 14,60 -0,07  
B. Petrol 84,44 84,44 -0,84  
Seans Raporu 11:58
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