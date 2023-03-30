***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-35126 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı HSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 3.5., 6.1., 6.5. ve 6.8. nolu maddeleri izahname tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.Değişiklikler 30/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129670BIST