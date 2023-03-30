***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.03.2023 11:43
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-35126 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı HSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 3.5., 6.1., 6.5. ve 6.8. nolu maddeleri izahname tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklikler 30/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129670
BIST
13:164.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,38
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1619,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1620,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1030
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:161.212,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.212,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:16
|EKSUN
|78,65
|7.984.548
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.340.099
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|242,90
|57.839.672
|% -4,63
|
|KRSTL
|9,40
|44.690.023
|% -4,47
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|DGGYO
|51,15
|220.796.119
|% -3,49
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ASTOR
|54,90
|1.960.059.874
|% 1,95
|
|GOKNR
|21,64
|1.090.353.982
|% 7,98
|
|SISE
|44,12
|1.078.871.794
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|KATMR
|1,31
|102.871.090
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.256.368
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,05
|607.594.750
|% -0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1623
|19,1696
|% 0,26
|
|Euro
|20,8519
|20,8615
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,5931
|23,7114
|% 0,41
|
|Frank
|20,8451
|20,9707
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0906
|5,1161
|% 0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|3,88
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.181
|8.261
|-15,00
|
|Yarım
|4.011
|4.042
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,59
|0,23
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,64
|