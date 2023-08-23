***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2023 16:06
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil metninde belirtilen İzahname 2.3 madde değişikliği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188638
BIST
'
17:117.692
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -79,35
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1127,2176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0324
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1129,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1036
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:111.676,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.676,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.696.852.885
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.229.900
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.228.271
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.775.484
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|YGYO
|2,72
|130.199.099
|% -8,72
|
|ONCSM
|185,60
|118.113.599
|% -7,20
|
|BRLSM
|30,72
|716.978.863
|% -7,19
|
|TUPRS
|131,70
|8.597.564.916
|% -5,25
|
|THYAO
|243,20
|8.519.642.953
|% -4,59
|
|EREGL
|45,34
|7.786.902.694
|% 1,70
|
|ASTOR
|125,60
|7.111.102.557
|% -2,03
|
|TCELL
|59,35
|5.984.424.748
|% 1,02
|
|EKGYO
|9,13
|5.949.480.773
|% 2,58
|
|YKBNK
|15,57
|5.035.972.397
|% 0,71
|
|ISCTR
|16,95
|3.746.973.051
|% 3,92
|
|KATMR
|2,07
|451.587.205
|% 3,50
|
|SKBNK
|3,96
|808.307.162
|% 0,25
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2117
|27,2176
|% 0,12
|
|Euro
|29,5642
|29,5874
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,3760
|34,5484
|% -0,35
|
|Frank
|30,8518
|31,0376
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2309
|7,2672
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,26
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,97
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.259
|11.358
|39,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.848
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,13
|0,67
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-1,45
|
Seans Raporu
17:11
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17:26GENIL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 9 kaybederek (% -0.98 ) 6, 787
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