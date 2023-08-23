***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2023 16:06
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil metninde belirtilen İzahname 2.3 madde değişikliği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188641
BIST
'
17:107.691
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -80,74
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.690
En Yüksek
7.832
17:1029,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:1029,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,6000
En Düşük
29,5000
17:101.676,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.676,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|75.476.356
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.697.193.019
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.951.109
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|130.354.661
|% -8,39
|
|ONCSM
|185,20
|119.299.433
|% -7,40
|
|BRLSM
|30,74
|718.183.689
|% -7,13
|
|THYAO
|243,10
|8.644.204.986
|% -4,63
|
|TUPRS
|131,40
|8.615.277.428
|% -5,47
|
|EREGL
|45,30
|7.809.336.541
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,80
|7.125.919.385
|% -1,87
|
|TCELL
|59,15
|6.017.835.707
|% 0,68
|
|EKGYO
|9,12
|5.963.081.270
|% 2,47
|
|YKBNK
|15,56
|5.050.688.383
|% 0,65
|
|ISCTR
|16,96
|3.754.403.743
|% 3,99
|
|KATMR
|2,06
|452.847.352
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,96
|815.241.593
|% 0,25
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,80
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|20,32
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.277
|11.374
|55,00
|
|Yarım
|5.656
|5.705
|19,00
|
|Çeyrek
|2.819
|2.852
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,74
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-1,72
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 9 kaybederek (% -0.98 ) 6, 787
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, KZBGY, KAPLM, VKING, SODSN, KLSER, EGGUB, TATEN, TDGYO, ALFAS
-
17:25
TDGYO, ALKIM, KAYSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
EKSUN, TUPRS, MIPAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 131 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 95 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem