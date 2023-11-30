***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.11.2023 17:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahname 7.1.2 maddedeki ifade düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221217
BIST
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18:007.918
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -91,53
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0028,8770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0524
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0031,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1748
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:001.888,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -12,45
|Açılış
|: 1.888,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKOS
|27,28
|84.059.992
|% 10,00
|
|BINHO
|294,25
|1.193.427.623
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|181.490.702
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|171.859.460
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|23.498.704
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.625.527.100
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|145.320.247
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|551.875.626
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.156.547
|% -9,96
|
|THYAO
|250,75
|7.112.407.456
|% -1,67
|
|ISCTR
|21,48
|3.434.347.114
|% -2,10
|
|AKBNK
|33,68
|3.049.627.577
|% -0,71
|
|SASA
|48,46
|2.929.704.632
|% -5,17
|
|ASELS
|48,54
|2.654.455.732
|% 1,12
|
|ISCTR
|21,48
|3.434.347.114
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,34
|1.117.962.098
|% -0,81
|
|ODAS
|10,93
|1.670.665.998
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,09
|2.251.055.326
|% -1,29
|
|ZOREN
|5,05
|518.160.990
|% -1,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8683
|28,8752
|% -0,19
|
|Euro
|31,5609
|31,5853
|% -0,56
|
|Sterlin
|36,3289
|36,5111
|% -0,73
|
|Frank
|32,8312
|33,0290
|% -0,37
|
|Riyal
|7,6705
|7,7089
|% -0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,10
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|928,66
|930,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,58
|1.033,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,25
|2.034,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
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