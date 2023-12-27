***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHGC fon yeni yatırım dönemi ve unvan değişikliği sonrası İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229657BIST